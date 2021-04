Coronavirus-Pandemie Ticker: Steinmeier wirbt für Kraftakt gegen Corona-Welle

Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Osteransprache zu einem gemeinsamen Kraftakt gegen die Corona-Welle aufgerufen. In Frankreich treten wieder striktere Beschränkungen in Kraft. Unter anderem schließen Schulen. Die aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Ticker.