In Ungarn sind umfangreiche Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. Wie die Regierung in Budepest mitteilte, haben inzwischen über fünf Millionen Ungarn mindestens eine Erstimpfung erhalten. Damit falle die Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Räumen weg. Sie gelte nur noch in Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen wie Altenheimen. Bei Übernachtungen in Hotels sowie bei Theater- oder Kinobesuchen müsse kein Impfausweis mehr vorgelegt werden. Er sei nur noch bei Massen-Sportveranstaltungen oder Konzerten notwendig. Oberschulen und Universitäten sollten ab Herbst wieder den Präsenzunterricht einführen. Ungarns Regierung macht Lockerungen ausschließlich vom Impffortschritt abhängig, nicht von der Inzidenz.