Bei einem Brand in einem Krankenhaus im Westen Indiens sind mindestens 16 Covid-19-Patienten und zwei Pflegekräfte ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in dem vierstöckigen Gebäude in Bharuch im Bundesstaat Gujarat ausgebrochen. Etwa 50 weitere Patienten konnten gerettet werden. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer durch einen Kurzschluss auf der Intensivstation ausgelöst worden.



Indien wird derzeit von einer neuen Welle der Coronavirus-Pandemie heimgesucht, die das Gesundheitssystem des Landes an den Rand des Zusammenbruchs bringt. Mitverantwortlich für die dramatische Lage ist vermutlich die neue Coronavirus-Mutante B.1.617. Am Samstag meldeten die Behörden mehr als 400.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.