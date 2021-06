Urlaub in Dänemark wird ab heute für Menschen aus Deutschland einfacher. Nach Angaben der Regierung in Kopenhagen wird die Risikobewertung für die gesamte Bundesrepublik am Nachmittag von Orange auf Gelb heruntergestuft. Damit entfällt die Quarantänepflicht bei der Einreise. Allerdings ist weiter ein negativer Corona-Test erforderlich. Bislang mussten Deutsche ohne vollständigen Impfschutz nach der Ankunft in Dänemark für zehn Tage in häusliche Isolation gehen. Die Bundesregierung warnt jedoch weiter vor nicht notwendigen Reisen in das Nachbarland, da die Corona-Inzidenzwerte dort noch deutlich höher sind als in Deutschland.