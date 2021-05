Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert, dass sich die Politik in die Suche nach dem Ursprung des Coronavirus einmischt. WHO-Notfalldirektor Michael Ryan sagte in Genf, dadurch würden die Untersuchungen vergiftet. Das sei gegenüber der Wissenschaft sehr unfair. Sie stehe unter Druck, die gewünschten Antworten zu liefern. Wen er konkret meinte, sagte Ryan nicht. Zuletzt hatte die US-Regierung ihre alte Behauptung wiederaufgelegt, das Virus sei durch einen Laborunfall in der chinesischen Stadt Wuhan freigesetzt worden. Präsident Joe Biden wies die Geheimdienste seines Landes an, verstärkt in diese Richtung zu ermitteln.