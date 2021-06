Die Niederlande haben einen großen Schritt zurück zu einem öffentlichen Leben fast ohne Corona-Beschränkungen gemacht. Fast alle im Zuge der Pandemie eingeführten Maßnahmen sind seit heute wieder aufgehoben. Als zentrale Regel gilt nur noch der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter. Wenn der - wie etwa in einer Disco - nicht eingehalten werden kann, ist Zutritt nur mit Test- oder Impfnachweis möglich. Bereits in der vergangenen Nacht waren in zahlreichen Städten Discotheken und Nachtclubs wieder geöffnet.



Eine Maskenpflicht ist nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und weiterführenden Schulen vorgesehen. In Spanien müssen Menschen ab heute keine Maske mehr im Freien tragen. Das gilt auch für den Strandbesuch.