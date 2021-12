In Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen hat es am Freitagabend Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich in Kahla im Saale-Holzland-Kreis etwa 250 Menschen. In Rudolstadt zogen demnach etwa 100 Demonstranten durch die Straßen. Beide Protestzüge waren laut Polizei nicht angemeldet gewesen. Sie seien friedlich geblieben. In Blankenburg im Landkreis Harz hätten etwa 200 Menschen an einer Demonstration teilgenommen. Proteste gab es auch in Sachsen: So versammelten sich am Freitagabend Polizeiangaben zufolge rund 30 Menschen vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping in Grimma. Es seien Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten ausgestellt worden. Wir haben uns angeschaut, wer hinter vielen der aktuellen Corona-Proteste steht.