Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen gilt seit heute in Frankreich wieder ein Lockdown. Es ist bereits der dritte seit Beginn der Pandemie. Betroffen sind 16 Departements mit Großstädten wie Paris, Nizza, Le Havre und Lille.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat den baldigen Impfstart bei den Hausärzten als wichtigen Baustein der Corona-Bekämpfung bezeichnet. Der CDU-Politiker twitterte, für die Menschen sei das ein Signal für Hoffnung und neuen Mut. Auch die Regierungschef von Sachsen und Thüringen, Kretschmer und Ramelow , zeigten sich zufrieden mit den Ergebnissen des Impfgipfels. Sie begrüßten vor allem, dass ihre Länder mehr Impfstoff-Lieferungen für die Grenzregionen bekommen sollen. Sachsen will die 100.000 zusätzlichen Dosen vor allem im Erzgebirge und Vogtland einsetzen, Thüringen seine 30.000 Extra-Dosen im Osten und Süden des Landes.

Der sächsische Unternehmerverband fordert in der Coronakrise eine staatliche Existenzsicherung für Selbstständige und Gewerbetreibende. Verbandspräsident Enk nannte bei MDR AKTUELL als Vorbild das Land Berlin. Dort sollen Kleinunternehmer ab Mai mit monatlich 1.000 Euro unterstützt werden . Enk sagte, einen Schritt in diese Richtung wünsche er sich auch in Sachsen. Nach einem Jahr Pandemie seien bei vielen die Reserven aufgebraucht. Deshalb müsse man jetzt auch über Unternehmer-Löhne diskutieren. Die Wirtschaftsministerien von Sachsen und Sachsen-Anhalt wollten sich nicht zu dem Thema äußern. Aus Thüringen hieß es, ein Unternehmerlohn müsse vom Bund finanziert werden.