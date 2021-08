Der Deutsche Städtetag hat Bund und Länder aufgefordert, für den Herbst eine Impfstrategie vorzulegen, um für die vierte Corona-Welle besser gewappnet zu sein. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Wir haben eine ganze Reihe neuer Impfaufgaben vor der Brust: Auffrischungsimpfungen für Ältere und Pflegebedürftige, mehr Impfungen für Kinder ab 12 Jahren und noch viel mehr direkte Impfangebote." Die Städte bräuchten dringend Klarheit, welche Rolle sie in der Impfkampagne spielen sollen, wenn die großen Impfzentren schließen. Denn die Städte müssten jetzt entscheiden, ob sie "das zusätzliche Personal gehen lassen oder weiterbeschäftigen können." Dedy sagte, der Bedarf an Impfungen gerade für die mobilen Teams sei riesig. So wollten etwa Pflegeheime und Berufsschulen schon Termine weit in den Herbst hinein machen.