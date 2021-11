In Deutschland gelten seit Mitternacht acht Länder in Afrika als Virusvariantengebiete. Das betrifft Südafrika Namibia, Simbabwe, Botswana, Mosambik, Malawi, Eswatini und Lesotho. Dort hat sich die Omikron-Variante des Coronavirus schon verbreitet. Fluggesellschaften dürfen aus diesen Ländern im Wesentlichen nur noch Deutsche oder Menschen mit einem Wohnsitz in Deutschland einfliegen. Nach der Einreise müssen alle für volle zwei Wochen in Quarantäne, auch Geimpfte und Genesene.