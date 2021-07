Unter den angereisten Sportlern in Tokio ist bei drei Athleten eine Corona-Infektion festgestellt worden. Wie das Organisationskomittee mitteilte, wohnen zwei der drei im olympischen Dorf. Alle stammten aus demselben Landesteam und hätten sich in Quarantäne begeben. OC-Olympiadirektor Christophe Dubi sagte, man halte das Risiko minimal, aber es sei unvermeidlich, "dass wir einige Fälle haben".



Bereits am Samstag war bei einem Mitglied des Organisationsteams eine Corona-Infektion festgestellt worden. Im olympischen Dorf sind bis zu 6.700 Sportler untergebracht. Die Spiele sollen am kommenden Freitag beginnen und zwei Wochen dauern. Wegen der Corona-Pandemie sind an den Wettkampforten in Tokio keine Zuschauer zugelassen. Die Organisatoren und das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatten immer wieder versichert, es würden für alle "sichere Spiele".