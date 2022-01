In Kanada haben hunderte Lkw-Fahrer mit einer tagelangen Protestfahrt gegen die Corona-Impfpflicht protestiert, die seit kurzem bei der Überquerung der Grenze in die USA gilt. Die Trucker kamen am Samstag (Ortszeit) in der Hauptstadt Ottawa an, wo sie von tausenden Menschen begeistert empfangen wurde. Der "Konvoi für die Freiheit" war am Sonntag vergangener Woche in Vancouver an der kanadischen Westküste gestartet. Auf dem 4.400 Kilometer langen Weg nach Ottawa schlossen sich immer mehr Fahrer an.