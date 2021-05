In Paris haben 5.000 Menschen ein Rockkonzert unter Corona-Bedingungen besucht. Forscher wollten mit dem Test-Konzert herausfinden, wie hoch das Corona-Infektionsrisiko bei Großveranstaltungen ist. Alle Besucher mussten sich vor dem Konzert auf das Coronavirus testen lassen und während der Veranstaltung Masken tragen. In einer Woche werden sie erneut getestet. Die Daten werden mit denen einer Kontrollgruppe von Menschen verglichen, die an dem Abend zu Hause geblieben war. Vergleichbare Test-Konzerte hat es bereits in Spanien und Großbritannien gegeben. Dort hatten Forscher kein erhöhtes Infektionsrisiko festgestellt.



In Leipzig hatte es am Freitagabend nach monatelanger Pause wieder ein Live-Konzert im Felsenkeller gegeben. 330 Besucher waren dabei.