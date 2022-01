Die vom Robert Koch-Institut gemeldete bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals die Schwelle von 800 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 806,8 an. Am Samstag hatte der Wert bei 772,7 gelegen, vor einer Woche bei 515,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 85.440 Corona-Neuinfektionen.



Das Datenprojekt Risklayer sieht die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 836,7. Bundesweit am niedrigsten ist sie demnach mit 290,11 in Thüringen. In Sachsen liegt die Inzidenz bei 413,24 und in Sachsen-Anhalt bei 428,26.