Die Lufthansa hat sich für eine Corona-Impfpflicht für Piloten und Flugbegleiter in Deutschland ausgesprochen. Vorstand Detlef Kayer sagte der "Bild am Sonntag", die Maßnahme sei nötig, da Hongkong als erstes internationales Flugziel eine Impfung für Piloten und Flugbegleiter vorgeschrieben habe. Es sei davon auszugehen, dass Kanada und die USA bald ähnliche Regelungen erlassen würden.

Zuletzt hatte die Lufthansa-Tochter Swiss in der Schweiz ungeimpftem Flugpersonal mit der Kündigung gedroht. Noch weiter geht die neuseeländische Fluglinie Air New Zealand. Das Unternehmen kündigte an, ab Februar nur noch vollständig geimpfte Passagiere auf ihren internationalen Strecken zu befördern.