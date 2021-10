Coronavirus-Pandemie Ticker: Spahn will Gipfel zur Boosterimpfung

Um die Auffrischungsimpfungen voranzutreiben will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit den Ländern geeignete Maßnahmen beraten. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach will die Impfzentren wieder öffnen. Die G20-Staaten arbeiten an einem Finanzmechanismus für künftige Pandemien. In Mailand ist es erneut zu Protesten gegen die Corona-Regeln gerkommen. Die aktuellen Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie im Ticker.