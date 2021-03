06:59 Uhr | ZEW sieht keine Wettbewerbsverzerrung

Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung sieht in den Staatshilfen für Konzerne in der Coronavirus-Pandemie keine Wettbewerbsverzerrung. Präsident Achim Wambach sagte bei MDR AKTUELL, es sei richtig und wichtig, dass der Staat den Unternehmen helfe, durch diese außergewöhnliche Krise zu kommen. Alle Förderprogramme würden von der EU-Kommission genau angeschaut. Die mache wie im Fall der Lufthansa auch Auflagen, damit Konkurrenten nicht benachteiligt würden. Der Ökonom forderte zugleich eine klare Ausstiegsstrategie für Staatsbeteiligungen.

Der Deutsche Städtetag fordert eine neue Orientierungsmarke für die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Präsident Burkhard Jung (SPD), Oberbürgermeister in Leipzig, sagte den Funke-Medien, er sei sehr dafür, nicht nur auf die Inzidenz zu schauen. Man solle einen neuen Indikator einführen, der auch die Impfquote, die Belastung der Intensivstationen und die Fallsterblichkeit berücksichtige. Auch der Städte und Gemeindebund forderte, Bund und Länder sollten sich in ihren Entscheidungen nicht allein von der Inzidenz leiten lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Freitag eine Verschärfung der Regeln angekündigt. Morgen will sie darüber mit den Ministerpräsidenten beraten.

Die Thüringer CDU-Landtagsfraktion sieht keine Hinweise auf unredliche Geschäfte ihrer Abgeordneten mit medizinischer Schutzausrüstung. Ein Sprecher sagte dem MDR, auf eine Aufforderung der Fraktionsspitze, sich dazu zu äußern, habe sich niemand gemeldet. Die Frist war gestern Abend abgelaufen. Anlass der Nachfrage waren die Korruptionsvorwürfe gegen einige Abgeordnete der Bundestagsfraktion der Union.

Der Taxi-Bundesverband warnt vor einem Kahlschlag in der Branche. Geschäftsführer Michael Oppermann sagte der "Welt am Sonntag", viele Unternehmer hätten ihre Konzession bereits zurückgegeben. Man gehe davon aus, dass es Ende des Jahres nur noch 24.000 Taxis in Deutschland geben werde, ein Drittel weniger als vor der Pandemie. Oppermann zufolge sind die Umsätze 2020 und mehr als 40 Prozent eingebrochen.

Vize-Kanzler Olaf Scholz hat wegen der steigenden Zahlen bei den Coronavirus-Infektionen vor Reisen zu Ostern gewarnt. Der "Bild am Sonntag" sagte der SPD-Politiker, es solle besser keine große Reisewelle geben. Wenn viele Oster-Urlaub machten, gefährde das den Sommer-Urlaub von allen. Familien-Besuche sollten aber möglich sein. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und seine rheinland-pfälzische Kollegin Malu Dreyer (SPD) plädierten in der "Welt am Sonntag" allerdings dafür, Oster-Urlaub wenigstens im eigenen Bundesland zu ermöglichen. Dreyer sagte, die Menschen müssten wandern und einkehren können, statt nach Mallorca zu fliegen. Dagegen sprachen sich die Ministerpräsidenten von Sachsen und Thüringen, Michael Kretschmer (CDU) und Bodo Ramelow (Linke), gegen Lockerungen aus.

06:01 Uhr | Strenge Reisebeschränkungen für Polen

Seit heute gelten auch für Polen strikte Reisebeschränkungen. Wegen der stark steigenden Coronavirus-Infektionszahlen hatte die Bundesregierung das östliche Nachbarland offiziell als Hochrisikio-Gebiet eingestuft. Einreisen nach Deutschland sind damit nur noch mit einem aktuellen negativen Testergebnis möglich. Berufspendler müssen sich zwei Mal in der Woche testen lassen. Zudem brauchen sie an der Grenze eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers. Stationäre Kontrollen wie an den Grenzen zu Tschechien sind vorerst aber nicht geplant. In Polen hatte die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt über dem Wert von 200 Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner gelegen.

06:00 Uhr | Der Ticker am Sonntag, 21. März 2021

Guten Morgen, auch heute halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden. Alle wichtigen Nachrichten dazu erscheinen im Laufe des Tages hier.