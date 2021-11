Bei Protesten von Gegnern der Corona-Maßnahmen in den Niederlanden ist es in der zweiten Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Am Regierungssitz Den Haag warfen Hunderte Demonstranten Steine, Feuerwerkskörper und andere Gegenstände auf Polizisten und zündeten Fahrräder an. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, wurden fünf Beamte verletzt. Es gab mehrere Festnahmen. Auch an anderen Orten kam es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen, vor allem von Jugendlichen.