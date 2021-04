Die Landkreise lehnen die Pläne zur Vereinheitlichung der Corona-Schutzmaßnahmen ab. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, sagte den Funke-Medien, der vorliegende Entwurf sei ein in Gesetz gegossenes Misstrauensvotum gegenüber Ländern und Kommunen. Damit verlasse der Bund den Modus gemeinsamer Krisenbekämpfung. Es sei generell fraglich, ob man passgenaue Lösungen für höchst unterschiedliche regionale Situationen in einem Bundesgesetz vorschreiben könne. Die Bundesregierung will für Regionen mit hohen Neuinfektionszahlen verpflichtende und einheitliche Regeln. Dazu soll im Eilverfahren das Infektionsschutzgesetz nachgeschärft werden.