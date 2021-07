Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat Studierende aufgefordert, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Die CDU-Politikerin sagte der "Welt am Sonntag", sie wünsche sich so viel Normalität wie möglich für das Wintersemester. Sie appelliere an die Studierenden, sich impfen zu lassen, um so viel Präsenz wie möglich zu gewährleisten.



Laut einer "Welt"-Umfrage haben 55 Prozent der deutschen Universitäten ihren Studierenden bereits ein Impfangebot gemacht, weitere 24 Prozent planen dies. Die meisten Hochschulen gehen jedoch davon aus, im Wintersemester noch nicht vollständig in die Präsenzlehre zurückkehren zu können. Die meisten planen demnach einem Mix aus Präsenz- und Digitalformaten. Lediglich acht Prozent wollen der Umfrage zufolge bereits vollständig in den Normalbetrieb zurückkehren.