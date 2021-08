In Deutschland sind um Mitternacht die verschärften Einreisebestimmungen in Kraft getreten. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen nun nachweisen können, dass bei ihnen das Corona-Übertragungsrisiko verringert ist. Wer nicht vollständig geimpft oder von Covid genesen ist, benötigt dazu ein negatives Testergebnis. Das gilt nun auch bei der Einreise per Auto oder Bahn. Die Bundespolizei hat angekündigt, die Einhaltung der neuen Regeln an Bahnhöfen und Straßen in den Grenzgebieten stichprobenartig zu kontrollieren. Wer aus einem Virusvariantengebiet kommt, braucht grundsätzlich einen Testnachweis – auch dann, wenn er geimpft ist. Zudem muss der- oder diejenige für zwei Wochen in Quarantäne.