Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat an die Bundesbürger appelliert, zu Weihnachten zu Hause zu bleiben. Wissing sagte der "Bild am Sonntag", der Winter 2021 werde dramatischer als der vergangene Winter. In der aktuellen Situation seien Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich wichtig, um die Pandemie zu bekämpfen. Es scheine sinnvoller, Weihnachten im kleinen Kreis zu verbringen und nicht größere Reisen durchs Land zu planen.

Die Linke in Sachsen gibt der Landesregierung eine Mitschuld an der Radikalisierung der Corona-Proteste. Die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz sagte MDR AKTUELL, das Corona-Management sei ein Riesenproblem. Der eine sage dies, der andere sage das. Außerdem würden beschlossene Maßnahmen nicht konsequent umgesetzt. Nach der sächsischen Corona-Verordnung sind derzeit nur Kundgebungen mit maximal zehn Teilnehmern erlaubt. Trotzdem versammeln sich immer wieder mehr Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.



Auch in vielen Thüringer Städten gab es gestern wieder solche Proteste. Die größte Kundgebung wurde am Abend aus Greiz mit etwa 1.500 Menschen gemeldet. In Eisenach protestierten etwa 500 Menschen, in Kahla und Bad Liebenstein jeweils rund 250. Weitere Aktionen fanden unter anderem in Rudolstadt und Sondershausen statt.