Die Bundesregierung stuft Serbien, Albanien und Japan jetzt als Corona-Hochrisikogebiete ein. Die Regelung gilt seit heute. Neu auf der Liste des Robert-Koch-Instituts sind außerdem Aserbaidschan, Guatemala, die Palästinensergebiete und Sri Lanka. Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreisen will, muss einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen. Alle anderen müssen zehn Tage in Quarantäne. Diese kann nach fünf Tagen mit einem negativen Test verkürzt werden.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, haben die Gesundheitsämter bislang 4.005.641 Ansteckungen gemeldet. Die tatsächliche Zahl der Ansteckungen hierzulande dürfte höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Der Berliner Virologe Christian Drosten bezweifelt, dass Deutschland allein durch Impfangebote eine akzeptable Impfquote in der Corona-Pandemie erreichen kann. Hauptgrund sei eine gewisse Gleichgültigkeit in der Bevölkerung, sagte Drosten dem NDR. Deshalb werde Deutschland im Herbst "mit Sicherheit" wieder Kontaktbegrenzungen brauchen. Auch mit Blick auf die Zahl von Corona-Patienten in Krankenhäusern zeigte sich Drosten wenig optimistisch. Er rechne damit, dass die Entwicklung sowohl Intensivstationen als auch die anderen Stationen und Notaufnahmen belasten werde. Bislang sind 61 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Um sich "aus der Pandemie herauszuimpfen", sei jedoch eine Impfquote von über 90 Prozent nötig.