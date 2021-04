08:03 Uhr | Demos gegen Ausgangsbeschränkungen

In deutschen Großstädten haben am Samstagabend insgesamt mehrere hundert Menschen gegen die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie protestiert. Die Demonstrationen verliefen nach Angaben der Polizei friedlich. In Frankfurt zogen etwa 300 Demonstranten mit Plakaten durch die Innenstadt, einige zündeten dabei stark rauchende Feuerwerkskörper. In Hannover protestierten rund 100 Menschen. Beide Demonstrationen waren zuvor bei der Polizei angemeldet worden. In Berlin versammelten sich nach einem Aufruf im Internet spontan etwa 20 bis 30 Radfahrer zu einer Protestfahrt.



Die Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr gelten dann, wenn in einer Stadt oder einem Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Das gilt derzeit für sämtliche Städte und Landkreise in Mitteldeutschland.

07:42 Uhr | Weiter dramatische Coronalage in Indien

Die Corona-Lage in Indien spitzt sich weiter zu: Das mit rund 1.3 Milliarden Menschen zweitbevölkerungsreichste Land der Welt meldet den vierten Tag in Folge mit 349.691 Fällen einen neuen globalen Höchstwert bei Neuinfektionen. Das Gesundheitsministerium teilt mit, es seien 2.767 Infizierte gestorben. Deutschland hatte am Samstag einen Einreisestopp aus Indien verhängt, der ab Montag gilt.



Die USA kündigten an, Indien zu unterstützen. Ein Sprecher der indischen Botschaft in Washington sagte, Vertreter beider Länder verhandelten über die beschränkte Lieferung von Vakzin-Komponenten amerikanischer Pharma-Unternehmen und die Entsendung von medizinischem Personal nach Indien. Angehörige von Corona-Patienten stehen mit leeren Sauerstoffzylindern vor einer Sauerstoff-Abfüllstation in Indien – in dem Land ist der Sauerstoff zur Versorgung der Patienten knapp. Bildrechte: dpa

07:17 Uhr | Scholz: Lockdown-Öffnungsfahrplan im Mai

Vizekanzler Olaf Scholz will im Mai einen verbindliche Stufenplan aus dem Corona-Lockdown vorlegen. Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", man brauche den Fahrplan zurück ins normale Leben - aber einen, der nicht nach ein paar Tagen widerrufen werde. Ende Mai sollte man belastbare Aussagen treffen können. Die Regierung müsse dann auch mutige Schritte für den Sommer festlegen. Damit sollten sich Restaurants auf ihre Öffnung einstellen und Bürger ihren Sommer planen können. Scholz zufolge soll dann auch der Zeitpunkt festgelegt werden, wann Konzerte, Theaterbesuche und Zuschauer im Fußballstadion wieder möglich seien.

06:51 Uhr | Warnung: Keine Impfpass-Fotos im Internet teilen

Das Bundesgesundheitsministerium warnt davor, nach einer Corona-Impfung Fotos von Impfpässen im Internet zu teilen. Das Ministerium erklärte gegenüber der "Welt am Sonntag", man rate grundsätzlich dazu, möglichst wenig persönliche Daten im Netz zu veröffentlichen. Das gelte auch für die Daten aus dem Impfpass. Dort stünden sensible Daten wie Name, Impftermin und die Chargennummer des Impfstoffs erkennbar, die sich missbrauchen ließen.

06:42 Uhr | Debatte über Lockerungen vor Impfgipfel