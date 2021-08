In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonnabend auf 35 neue Corona-Ansteckungen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Das geht aus Daten des Risklayer-Projekts am Karlsruher Institut für Technologie hervor. Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 23. Die höchste Inzidenz bundesweit hat Hamburg (86), unter den Flächenländern ist es Nordrhein-Westfalen (53). Der frühere Corona-Hotspot Thüringen steht derzeit mit einem Wert von 8 am besten da, in Sachsen-Anhalt liegt die Inzidenz bei 11, in Sachsen bei 13.