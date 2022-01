Das Robert Koch-Institut hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet. Es gab den Wert mit 363 an - nach 336 am Vortag. Die Gesundheitsämter übermittelten dem RKI binnen eines Tages 36.552 Corona-Neuinfektionen. Das sind fast drei Mal so viele wie vor einer Woche. Am stärksten betroffen sind derzeit Bremen mit einer Inzidenz von 1.033, Berlin (686) sowie Hamburg, Schleswig-Holstein und Brandenburg mit Werten über 500. Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben weitere 77 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.