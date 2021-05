In ganz Deutschland sind vollständig Geimpfte und Genesene jetzt von vielen Corona-Auflagen befreit. Die neue Verordnung ist seit Mitternacht in Kraft. Die betreffenden Personen können sich im privaten Rahmen nun wieder ungehindert mit anderen Menschen treffen, Ausgangssperren gelten für sie nicht. Beim Friseur oder im Zoo müssen sie keinen negativen Test mehr vorlegen. Es gelten aber weiter Abstandsregeln und Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Nach Reisen müssen Geimpfte und Genesene nur noch in Ausnahmefällen in Quarantäne, etwa nach Rückkehr aus einem Virusvarianten-Gebiet. Die Regelung war in dieser Woche von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden.