Die Corona-Inzidenz in Deutschland ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Morgen mit 315 an. Gestern waren es knapp 322, vor einer Woche 391. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages rund 29.350 Neuinfektionen, das sind 3.300 positive Tests weniger als vor einer Woche. Zudem wurden 180 weitere Todesfälle erfasst. Auch die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist rückläufig. Der Wert lag zuletzt bei 5,1.