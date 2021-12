In der Karibik ist einem Kreuzfahrtschiff wegen mehrerer Corona-Fälle an Bord in zwei Häfen die Einreise verweigert worden. Wie das Unternehmen Carnival mitteilte, untersagten die Behörden der Inseln Aruba und Bonaire, deren Häfen anzulaufen. Die positiv Getesteten befänden sich in Isolation. Eine genaue Zahl teilte Carnival nicht mit. Das Schiff war vor einer Woche in Miami gestartet. Die Zwischenstopps auf den Inseln Aruba und Bonaire wurden mit einem Zwischenstopp in der Dominikanischen Republik ersetzt.