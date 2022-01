Im thüringischen Greiz sind am Samstagabend hunderte Gegner der Pandemie-Schutzmaßnahmen ungehindert durch die Stadt gezogen. Nach Meldungen der Nachrichtenagentur dpa hatten einige Fackeln dabei. Auch Feuerwerk sei gezündet worden. Polizei sei nicht vor Ort gewesen. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass nicht genügend Kräfte in Greiz gewesen seien, um den Aufmarsch zu verhindern. Man habe den Einsatzschwerpunkt in Bad Liebenstein gesetzt, wo sich etwa 100 Menschen versammeln wollten. In Thüringen sind derzeit nur ortsfeste Kundgebungen mit höchstens 35 Menschen zulässig.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich dafür ausgesprochen, dass eine Covid-19-Impfpflicht mindestens drei Dosen umfassen sollte. Der "Bild am Sonntag" sagte der SPD-Politiker, erst das sei eine vollständige Impfung und ein Schutz vor schwerer Krankheit und Tod durch Varianten des Coronavirus. Daran müsse sich die Impfpflicht orientieren. Lauterbach warnte vor schweren kommenden Wochen. Mit steigenden Infektionszahlen seien bald auch wieder Ältere stärker betroffen und die Lage in Kliniken werde kritischer. Wegen der zu nierdrigen Impfquote in Deutschland drohe eine hohe Zahl an Toten. Die Bürger rief Lauterbach auf, sich so oft wie möglich testen zu lassen.