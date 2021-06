Für eine kleine Geste mit großer Wirkung in der Corona-Pandemie bekommt die spanische Ärztin Cristina Marin Campos den mit 10.000 Euro dotierten Dresden-Preis 2021. Die 32-Jährige wird heute in der Dresdner Semperoper ausgezeichnet. Der auslobende Verein "Friends of Dresden" ehrt sie damit stellvertretend für das medizinische Personal weltweit, das in der Pandemie Herausragendes geleistet hat und leistet. Campos hatte in der ersten Pandemie-Welle über die sozialen Medien die Bevölkerung Spaniens aufgerufen, Briefe an Patientinnen und Patienten auf Corona-Stationen zu schicken, um deren Isolation zu lindern.