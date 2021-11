Die Bundesärztekammer fordert die Rückkehr zu kostenlosen Schnelltests. "Die Neuregelung muss jetzt schnell kommen, möglichst noch mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes Mitte November", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Ende der Kostenübernahme für Corona-Bürgertests habe nicht dazu geführt, Impfunwillige zu einer Impfung zu motivieren.



Gerade in der kalten Jahreszeit mit vielen Freizeitaktivitäten in Innenräumen brauche man wieder niedrigschwellige, kostenlose Testangebote, um die Weiterverbreitung des Virus auch durch Geimpfte zu bremsen. Wirkungsvoll seien flächendeckende Tests jedoch nur, wenn die 3G und 2G-Regeln konsequent angewandt und kontrolliert würden.



Auch die CDU in Sachsen verlangt eine bundesweite Rückkehr zu kostenlosen Tests. Fraktionschef Christian Hartmann sagte MDR AKTUELL, deutschlandweit nehme das Infektionsgeschehen zu. Besorgniserregend seien vor allem Impfdurchbrüche. Durch kostenlose Tests könnten Infektionsherde aufgedeckt und ein weiterer Lockdown verhindert werden.