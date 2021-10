Auch in Thüringen haben sich Menschen während der Corona-Krise radikalisiert. So erfasste die Opferberatung Ezra allein im letzten halben Jahr rund 20 Übergriffe. Darunter gebe es auch Fälle von massiver Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung, sagte ein Sprecher von Ezra. Betroffen waren demnach Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, Lehrer und Menschen, die auf die Corona-Regeln hingewiesen haben. Das Thüringer Innenministerium sieht vor allem in Verschwörungstheorien rund um Corona eine Gefahr. Offizielle Zahlen zu Übergriffen durch Corona-Leugner gibt es dort bisher nicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist den fünften Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab den Wert mit 72,7 an. Gestern hatte er bei 70,8 gelegen. Das Risklayer-Datenprojekt zeigt eine Inzidenz von 75 an. Dabei erreichen Thüringen mit 137 und Sachsen mit 119 die deutschlandweit höchsten Werte. Auf den Intensivstationen in Mitteldeutschland werden derzeit 166 Covid-Patienten behandelt. Gestern waren es 159.