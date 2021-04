Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht, sollen Menschen, die bereits ihre zweite Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten haben, mehr Freiheiten bekommen. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" sagte Spahn, wer vollständig geimpft sei, könne ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur. Zudem sollten vollständig Geimpfte auch nicht mehr in Quarantäne müssen.



Hintergrund ist der Zeitung zufolge ein Bericht des Robert Koch-Instituts. Danach ist die Virusübertragung bei vollständig Geimpften 15 Tage nach der zweiten Impfdosis geringer als bei symptomlosen Infizierten, die einen negativen Schnelltest vorweisen. Deswegen könne die Test- und Quarantänepflicht zügig aufgehoben werden. Der RKI-Bericht dazu wurde an die Länder verschickt. Spahn zufolge soll es zeitnah Gespräche geben, um die Erkenntnisse umzusetzen. In Kraft treten soll die Neuregelung, wenn die dritte Welle der Corona-Pandemie gebrochen und im Einzelhandel ein Schnelltest-System aufgebaut worden ist.