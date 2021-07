Coronavirus-Pandemie Ticker: Neues Testkonzept für Schulen gefordert

Die Virologin Melanie Brinkmann hat ein neues Testkonzept für Schulen gefordert. Andernfalls werde sich die Delta-Variante nach den Sommerferien sehr schnell in den Schulen ausbreiten. Die Ferienziele Zypern und Katalonien in Spanien sind seit heute ofiziell neue Coronavirus-Risikogebiete, weil dort die Sieben-Tage-Inzidenzen über 50 liegen. Das Auswärtige Amt rät also von Reisen in diese Gebiete ab. Weitere aktuelle Nachrichten hier im Ticker.