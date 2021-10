Coronavirus-Pandemie Ticker: Deutschland hat seine Astrazeneca-Vorräte verschenkt

Hauptinhalt

Deutschland hat seine gesamten Vorräte des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca an andere Länder gespendet. Zehn Millionen Dosen gingen an die WHO. 7,6 Millionen wurden direkt an bedürftige Staaten abgegeben. In Thüringen werden dutzende Fälle gefälschter Impfpässe geprüft. Bulgarien droht bei der Behandlung von Patienten der Covid-Notstand. Die aktuellen Entwicklungen zur Pandemie in unserem Coronavirus-Ticker.