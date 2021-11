SPD-Chefin Saskia Esken hat sich dafür ausgesprochen, das neue Infektionsschutzgesetz nachzubessern. Sie sagte dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, diskutiert werden müsse auch eine Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege oder in Schulen. Zu einem möglichen Lockdown äußerte sich Esken vorsichtig. Diejenigen, die geimpft seien und sich regelmäßig testen ließen, sollten keinen Beschränkungen unterliegen. Der Bundestag will am Donnerstag über das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien beraten. Maskenpflicht und Abstandsgebote sollen fortbestehen sowie die 3G-Regel am Arbeitsplatz kommen.