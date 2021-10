Brysch: Ungehinderten Besuch von 900.000 Pflegeheimbewohnern sicherstellen. Bildrechte: IMAGO

Vorstand Eugen Brysch sagte, Bund und Länder müssten Besuchern gebührenfreie Testmöglichkeiten bieten. Denn viele der bundesweit rund 12.000 stationären Einrichtungen verlangten auch von vollständig geimpften Besuchern einen aktuellen und zertifizierten negativen Schnelltest. Wenn viele der rund 20.000 Testzentren in Deutschland ihre Arbeit einstellten, sei ein anerkannter Negativ-Nachweis besonders in ländlichen Gebieten schwer zu bekommen.



Brysch forderte, die Alten- und Pflegeheime per Verordnung zu verpflichten, Schnelltests vor Ort anzubieten. Die Kosten sollten ihnen von den Krankenkassen oder dem Gesetzgeber erstattet werden. Es müsse sichergestellt sein, dass die bundesweit rund 900.000 Pflegeheimbewohner ungehindert besucht werden könnten.