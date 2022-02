Mehr als jeder zweite Befragte will auch nach einem Auslaufen der Maskenpflicht weiter Maske tragen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes "Insa" für "Bild am Sonntag" hervor. Demnach geben 52 Prozent der Befragten an, auch ohne Pflicht an der Maske festzuhalten, 41 Prozent wollen das nicht. Vor allem im öffentlichen Nah- und Fernverkehr (79 % und 66 %) und beim Einkauf (76 %) könnten sich das die meisten vorstellen. Aber auch bei körpernahen Dienstleistungen (51 %) und Kulturveranstaltungen (39 %) sowie in Gastronomie und bei der Arbeit (gut ein Fünftel) waren viele dazu bereit. Eine Mehrheit ist zudem dafür, dass die Maskenpflicht auch über den Lockerungstermin 20. März hinaus beibehalten wird. Mehr als die Hälfte sprachen sich für eine Maskenpflicht weiter in öffentlichen Verkehrsmitteln aus, knapp die Hälfte im Einzelhandel.