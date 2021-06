An zwei Schulen Israel müssen Schüler wieder Masken tragen. Das Gesundheitsministerium teilte heute mit, dass in einer Schule in Binjamina südlich von Haifa sowie in Modi'in in Innenräumen und Außenbereichen die Maskenpflicht wieder gelte. Sie war angesichts niedriger Infektionszahlen in Israel erst vor fünf Tagen landesweit aufgehoben worden. In Binjamina seien jetzt jedoch 45 Studenten positiv getestet worden. Auch in Modiin, das zwischen Tel Aviv und Jerusalem liegt, habe es rund ein Dutzend neuer Fälle gegeben. In Berichten israelischer Medien hieß es, dass bei den Ausbrüchen an den Schulen ein Zusammenhang mit Rückkehrern aus dem Ausland und der Delta-Variante des Coronavirus vermutet werde.