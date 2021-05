Ärztinnen und Ärzte in Betrieben sollen ab Anfang Juni an den Impfungen gegen Covid-19 beteiligt werden. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der "Welt am Sonntag" sagte, ist der Starttermin spätestens ab der Woche vom 7. Juni geplant. Vorgesehen seien mindestens eine halbe Million Impfdosen pro Woche. Spahn sagte, noch warteten viele auf Impftermine. Er gehe aber davon aus, dass es in ein paar Wochen mehr Impfstoff gebe als Terminanfragen.