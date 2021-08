Coronavirus-Pandemie Ticker: Kanaren kein Hochrisikogebiet mehr

Mehrere Regionen in Spanien sind seit heute von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete gestrichen. Damit vereinfachen sich die Einreiseregeln für Rückkehrer. Die Organisatoren der Paralympics in Tokio wollen 130.000 Schulkinder in den Stadion zuschauen lassen. Die Wirtschaft in Thüringen ist in der Corona-Krise bislang mit insgesamt 840 Millionen Euro unterstützt worden. Weitere Nachrichten zur aktuellen Entwicklung der Coronavirus-Pandemie auch heute im Ticker.