In mehreren Städten Deutschlands hatten gestern erneut Tausende gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. So versammelten sich im ostthüringischen Greiz nach jüngsten Angaben der Polizei bis zu 1.000 Teilnehmer. Sie seien an einer Brücke gestoppt worden. Dabei sei es zu Auseinandersetzungen gekommen. Mehrere Polizisten wurden der Ermittlungsbehörde zufolge verletzt .

Der Epidemiologe Markus Scholz hat sich für verstärkte Impf-Kampagnen an Schulen ausgesprochen. Wie der Wissenschaftler von der Universität Leipzig MDR AKTUELL sagte, sollten mobile Impfteams zum Einsatz kommen. Grund seien die derzeit hohen Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Außerdem sollten Luftfilteranlagen in Schulen aufgestellt werden. Scholz sprach sich zudem für regelmäßige Corona-Tests in Kitas aus. Viele Infektionen blieben so lange unentdeckt, bis sie auf Altersgruppen träfen, die dann Symptome entwickelten – meist Eltern, Lehrer oder Erzieher.



In Sachsen gibt es eine hohe Sieben-Tage-Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen. Der Landkreis Meißen wies zuletzt in dieser Altersgruppe einen Wert von mehr als 4.800 aus.