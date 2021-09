In Kopenhagen hat am Abend ein Konzert mit 50.000 Zuschauern stattgefunden. Nach der Aufhebung der letzten verbliebenen Corona-Beschränkungen in Dänemark hatte die Rockband "The Minds of 99" zu einem ausverkauften Konzert ins Stadion Parken geladen. Nach Angaben des Veranstalters war die Band damit die erste, die seit Pandemiebeginn in Europa eine Stadion-Show mit voller Zuschauerauslastung spielt. In den Stunden vor dem Konzert konnte man sich am Stadion gegen das Coronavirus impfen lassen. Solche Pop-up-Impfstationen sollen n der kommenden Zeit auch vor anderen größeren Konzerten und Veranstaltungen aufgebaut werden.