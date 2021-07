Unwetter Ticker: Mehr als 33 Tote in Westdeutschland

Die Bundesregierung plant nach Angaben von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein Soforthilfeprogramm für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Sie sei sich mit dem zuständigen Bundesinnenminister Horst Seehofer einig, dass den vielen Menschen, die ihr Hab und Gut durch das Unwetter verloren hätten, schnell und unbürokratisch Geld ausgezahlt werden müsse. "Es sind große Tragödien, kaum in Worte ist es zu fassen", erklärte Klöckner, die auch rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende ist. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt den Opfern der Überschwemmungen die Hilfe der Bundesregierung in Aussicht. Sie habe darüber bereits mit Finanzminister Olaf Scholz gesprochen.

Die schweren Folgen der Umweltkatastrophe in Nordrhein-Westfalen sind laut Umweltministerin Ursula Heinen-Esser nicht zu verhindern gewesen. "In ihrer Intensität und örtlichen Ausprägung sind derartige Extremwetter schwer vorherzusagen", sagte die Ministerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger". In einigen Regionen seien "Wassermassen niedergegangen, die in vielen Fällen alles bisher Gemessene überschritten" hätten. Darauf kurzfristig schadensvermeidend zu reagieren, sei in der akuten Situation "praktisch unmöglich" gewesen. Wegen der Trockenheit der vergangenen Jahre habe der Boden kaum noch Wasser aufnehmen können, weshalb der Starkregen vielerorts direkt in die Gewässer abgeflossen sei. Extreme Wetterereignisse würden mit dem fortschreitenden Klimawandel immer wahrscheinlicher, künftig müsse man besser vorbereitet sein. Eine Herausforderung sei es, "dass wir es mal mit extremer Dürre und mal mit extremem Starkregen zu tun haben", hieß es in dem Bericht. Die Klimaanpassung müsse deswegen zu einem "zentralen Element der Daseinsvorsorge" werden.