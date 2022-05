Unwetter Ticker: Dutzende Verletzte in NRW – Schwere Gewitter in Mitteldeutschland

Durch ein schweres Unwetter mit Orkanböen in Paderborn sind Dutzende Menschen verletzt worden. 30 bis 40 Menschen seien verletzt, "davon zehn schwer", sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach zog "eine Windhose quer durch die Stadt" in Nordrhein-Westfalen und verursachte millionenschwere Schäden.

Die erste Gewitterfront ist am frühen Abend über Thüringen hinweggezogen. Sie hinterließ vor allem in Südthüringen umgestürzte Bäume, so im Kreis Schmalkalden-Meiningen bei Untermaßfeld und Henneberg. In Ritschenhausen wurde eine Bahnunterführung überspült.