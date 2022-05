Unwetter Ticker: Deutschlandweit schwere Gewitter erwartet

Ein Fackellauf für die Special Olympics 2023 im Burgenlandkreis ist wegen des angekündigten Unwetters abgesagt worden. Es gebe starke Sicherheitsbedenken, sagte eine Sprecherin des Kreises. Der Olympische Fackellauf ist im Vorfeld der Spiele eine feste Tradition, die deutschlandweit in sieben Städten durchgeführt wird. Der Burgenlandkreis ist im Jahr 2023 einer von mehr als 200 Gastgebern der Special Olympics World Games, einer der größten Sportveranstaltungen für Menschen mit Behinderung.

In ganz Deutschland drohen schwere Gewitter, Starkregen und schwere Sturmböen. Auch Mitteldeutschland ist betroffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rät Menschen in betroffenen Regionen dazu, feste Behausungen aufzusuchen.



MDR AKTUELL begleitet das deutschlandweite Geschehen in einem Ticker.