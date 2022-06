Als Folge der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine hat sich laut Lea Schmitz vom Tierschutzbund nicht nur die finanzielle Situation vieler Tierheime verschärft, sondern auch die Anzahl der Tiere erhöht , die in vielen Tierheimen betreuut werden müssen.

In der Corona-Pandemie seien in vielen Tierheimen mehr Tiere als üblich abgegeben worden. So auch in Leipzig, wie Micheal Sperlich vom Ersten Freien Tierschutzverein in Leipzig berichtet. Mutmaßlich liege das daran, dass Menschen sich während der Pandemie ein Tier angeschafft hätten, ohne sich ganz der Verantwortung bewusst gewesen zu sein. Durch den Krieg in der Ukraine seien dann weitere Tiere aus der Ukraine und Rumänien hinzugekommen.