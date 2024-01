Weißmacher Umstrittenes Titandioxid noch immer in Medikamenten

Aktuell können Patienten den Stoff also kaum vermeiden, auch weil, wie Ilias Essaida vom Sozialverband VDK schildert, "in der öffentlichen Apotheke die günstigsten Arzneimittel abgegeben werden müssen. Und da Titandioxid als Lichtfilter fungiert, wird in Medikamenten die fotosensibel sind, also wo der Wirkstoff durch Licht zerstört werden kann, auch immer Titandioxid drin sein. Als Patient ist man also eigentlich darauf angewiesen, dass die Pharmaindustrie einen neuen Lichtfilter entwickelt, einen Ersatzstoff für Titandioxid."