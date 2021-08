Eine Frau, die nach einer plötzlichen aufgetretenen Flutwelle in der Höllentalklamm vermisst wurde, ist tot geborgen worden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim berichtete, fanden Einsatzkräfte die Vermisste am Dienstagmorgen leblos im Wasser der engen Schlucht. Die Suche nach einem zweiten Vermissten dauere weiter an.